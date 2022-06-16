Погода на 16 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

В Крыму лето. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 июня на Крымском полуострове вполне комфортный четверг.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12...14°, днем 24...26°. сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло до 25…27°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +19…+22°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Евпатории +18…+23°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.

В Керчи +20…+22°, северный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +18 …+23°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +19…+21°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Джанкое +18…+24°, скорость северо-западного ветра 6-8 м/с. Переменная облачность.

Температура воды в Черном море +21…+22°.

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