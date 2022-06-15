Евпатория получит 500 миллионов рублей на строительство нового детсада

В Крыму построят еще один детский сад на федеральные средства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федеральные власти выделили 500 миллионов рублей на строительство нового детского сада в Евпатории.

- Провели очередное заседание Президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором выделили средства на инфраструктурные проекты. 500 млн – Республика Крым на строительство детского сада в Евпатории, - цитирует «Крым 24» вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Ранее КП-Крым писала, в Симферополе до 2024 года построят две новые поликлиники в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Медучреждения появятся в микрорайоне «Пневматика» и в пгт. Грэсовский.

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