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Общество15 июня 2022 16:57

В Симферополе 16 июня отключат свет на 4 улицах

Крымские энергетики приводят в порядок оборудование
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Свет исчезнет на несколько часов.

Свет исчезнет на несколько часов.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 июня в Симферополе частично пропадет электричество на 4 улицах и 1 проспекте. Причина временных перебоев с подачей энергии в столице Республики Крым – ремонт электросетей. Крымские энергетики заверяют, что в недалеком будущем кратковременные неудобства, вызванные обесточиванием, с лихвой компенсируются высоким качеством электроснабжения.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- проспект Кирова, 52, 52/1, 54

- улицы Садовая, 18-36, 19-35; Целинная, 24-74, 29-71; Димитрова, 38-74, 33-73; Севастопольская, 250а

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