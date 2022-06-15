В Керчи мошенницы под видом сотрудниц «Теплокомунэнерго» украли у пенсионерки 130 тысяч рублей

У пенсионерки в Крыму украли более 100 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Керчи мошенницы украли у 84-летней пенсионерки 130 тысяч рублей. Женщины представились сотрудницами «Теплокомунэнерго» и попросили зайти в квартиру для проверки системы отопления. Об этом «КП-Крым» стало известно из собственных источников.

- Ничего не подозревающая пенсионерка пустила их в дом, после чего обнаружила пропажу крупной суммы денег, - сообщил источник «КП-Крым»

Уходя, женщины попали на камеры видеонаблюдения. На них составлена ориентировка. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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