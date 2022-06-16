В Крыму бесследно исчезли 2 женщины в домашних халатах

Близкие не знают, где находятся пропавшие. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировки на 2 жительниц республики.

Юлия Савватеева (Колесниченко). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Одна из них проживает в Бахчисарайском районе: Савватеева (Колесниченко) Юлия Григорьевна, 68 лет (1945 года рождения), село Танковое, Бахчисарайский район. Пожилая женщина 15 июня этого года ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшей: 165 сантиметров рост, xудощавое телосложение, седые волосы и серо-зеленые глаза. Была одета в синий халат и такого же цвета шлепки.

Татьяна Ковальчук (Чурина). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Другая - Ковальчук (Чурина) Татьяна Александровна, 70 лет (1952 года рождения) из села Солнечное Феодосии. Пенсионерка 11 июня 2022 года ушла из дома и не вернулась.

Приметы Татьяны Ковальчук (Чуриной): 160 сантиметров рост, xуденькая, карие глаза и темно-русые волосы. Она была одета в голубой халат.

Если вы видели этих женщин, пожалуйста, сообщите по телефонам 8 (800) 7005452 или 112 (звонок бесплатный).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50