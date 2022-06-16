В Севастополе скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Силантьев

Александр Силантьев. Фото: Михаил Развожаев/Telegram

В Севастополе на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Александр Силантьев. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

- Ушел из жизни наш ветеран, участник Великой Отечественной войны, участник войны с Японией - Александр Иванович Силантьев. 11 апреля этого года он отметил 100-летний юбилей. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким Александра Ивановича. Вечная память! - сообщил Развожаев.

Он отметил, что Силантьев принимал участие в отражении 188 японских обстрелов российской границы в составе авиационного отряда. После капитуляции Японии в 1945 году его демобилизовали, однако в 1952 году вновь призвали на службу инструктором политотдела 527-й истребительской авиационной дивизии ЧФ. В 1968 году Александр Иванович ушел с действующей военной службы в резерв в звании полковника. Следующие 35 лет он работал в рыбопромышленном объединении «Атлантика».

Напомним, в мае этого года из жизни ушла заслуженная артистка Республики Крым Наталья Прокопенко. Женщине, которая в последнее время сильно болела, было всего 65 лет.

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