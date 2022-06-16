Детскому центру «Артек» в Крыму исполнилось 97 лет

Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram

Сегодня, 16 июня, Международному детскому центру «Артек» исполнилось 97 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

- Для многих поколений мальчишек и девчонок время, проведенное в «Артеке», на солнечном островке радости и счастья, стало одним из самых ярких и запоминающихся в жизни. «Артек» учит дружить, получать знания, общаться, помогать, уважать и ценить друг друга, делать мир лучше и добрее, - написал Гоцанюк.

По его словам, на сегодняшний день территория центра занимает 218 га, 102 из которых - парки. С 2014 года в центе с пользой провели время около 230 тысяч детей. В этом году, по планам, в центр приедут более 31 тысячи маленьких россиян.

Ранее сообщалось, что дети из Херсонской и Запорожской областей этим летом смогут поехать в «Артек». Данное решение поддержало правительство РФ.