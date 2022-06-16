На 18-19 июня в Детском парке Симферополя запланирована развлекательная программа

В Детском парке Симферополя на этих выходных для детей проведут развлекательные мероприятия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Маленьких жителей крымской столицы ждут яркие и веселые выходные, сообщили в МБУК «Парки столицы». Развлекательная программа запланирована на 18-19 июня в Детском парке Симферополя.

Фото: МБУК "Парки столицы"

Так, 18 июня (в субботу) в 12.00 для детей проведут гавайскую вечеринку «Hakuna Matata». Обещают дискотеку в пене, шоу-программу и веселую анимацию. С 17.00 до 17.40 под открытым небом будет работать кукольный театр.

- На главной сцене парка малыши дошкольного и младшего школьного возраста смогут посмотреть спектакль по мотивам русских сказок «Волшебная Яблонька», - говорится в сообщении.

А 19 июня (в воскресенье) в Детском парке посетителей ждет шоу-программа «Тайны египетских пирамид». Возрастных ограничений для посещения мероприятий не предусмотрено.

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