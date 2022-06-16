В Крыму и Севастополе 16 июня выявлено 64 новых случая COVID-19

В Крым по-прежнему реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на утро 16 июня в Республике Крым выявлено 36 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК. Всего с начала пандемии было зафиксировано 183 620 положительных на коронавирус.

- За истекшие сутки госпитализировано 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 58 970 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 49 человек, выздоровевших за весь период – 176 381, - говорится в сообщении.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в городе выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 84 872.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 12 человек. Выписаны 25 пациентов. На данный момент в больницах находится 145 пациентов, из них 61 – с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на утро 16 июня от ковида скончались еще два человека. С начала пандемии в Севастополе выздоровели от COVID-19 82 233 пациента.

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