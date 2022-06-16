Три тулицы и один переулок Симферополя остались без воды 16 июня

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Три улицы и один переулок в Симферополе остались 16 июня без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи с работами по адресу: город Симферополь, улица Шалфейная, 24 16 июня до 16.00 (ориентировочно) ограничено холодное водоснабжение по адресу: переулок Трамвайный, улица Шалфейная, улица Смольная, улица Вишневая, а также прилегающие улицы и переулки, - говорится в сообщении.

Кроме того, 16 июня четыре улицы и один проспект Симферополя остались без света. Неудобства придется потерпеть до 17.00. Крымские энергетики приводят в порядок оборудование.

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