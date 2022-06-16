Рядом с терминалом аэропорта «Симферополь» построят кафе и магазины

Фото: new.sipaero.ru

Аэропорт «Симферополь» заключил соглашение о строительстве комплекса коммерческих зданий на площади у терминала. Об этом сообщили в пресс-службе воздушного порта.

Фото: new.sipaero.ru

Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Договор предусматривает строительство комплекса коммерческих зданий и сооружений возле пассажирского терминала. Речь идет о павильонах для кафе и магазинов, а также объектах благоустройства.

- Инвестором проекта выступает ООО «СЭТ». Реализация подписанного соглашения позволит создать рядом с терминалом удобное и современное общественное пространство с рекреационными зонами, точками общественного питания и ритейла, - говорится в сообщении.

Фото: new.sipaero.ru

По замыслу, павильоны будут иметь мультимедийные фасады (крупные светодиодные экраны, показывающие короткие рекламные ролики), которые можно будет использовать в качестве кинотеатра в теплое время года.

Возведение данных объектов будет рассматриваться в качестве реализации одного из этапов развития проекта аэропорт-сити, согласно которому на территории воздушной гавани появятся отели, торговые и бизнес-центры, развлекательные, выставочные и спортивные объекты. Все они будут иметь единый архитектурную концепцию с пассажирским терминалом.

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