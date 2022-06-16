На побережье Крыма за полгода выбросились более 600 дельфинов

В Крыму фиксируют максимальное количество выбросов дельфинов за последние годы. Фото: "Безмятжное море"/VK

В Крыму зафиксировано 639 выбросов дельфинов за полгода, при этом 86 морских млекопитающих выбросились живыми. Об этом сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море».

- Мы могли представить такое только в страшном сне! Почти три сотни пришлись только на май. Мы столкнулись с таким потоком впервые за всю свою работу на побережье Крыма. Для сравнения, ранее рекордным количеством были 659 выбросов за целый год в 2020-м,- отметили в организации.

По словам специалистов, это первый сезон в Крыму, когда о живых больных китообразных на берегу сообщают каждую неделю, а иногда — о нескольких в день.

Клинические признаки, которые наблюдают у выброшенных на берег истощенных особях указывают на морбилливирусную инфекцию. В Черное море она попала в 1994 году из Средиземного моря, отмечают в «Безмятежном море». Вирус не может жить вне организма дельфина, передается между особями через выдыхаемый воздух, а также от матери к детенышу. Вспышки чередуются с долгими периодами затишья, когда болезнь находится «в спящем режиме».

Коллекция образцов крови и пораженных тканей от 15 дельфинов, которые выбрасывались живыми и погибли от инфекции, направлена на исследование. Их результаты обещали обнародовать в июне.

Напоним, 3 июня на пляже в Севастополе мужчина поймал обессилевшего дельфина, и не хотел отпускать его, несмотря на просьбы женщин и детей. К утру тело выбросившегося дельфина обнаружили у берегу. Полиция сообщила, что организовала проверку по данному факту.

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