Крымчанин украл из гаража своего дяди 400 тысяч рублей и 10 тысяч долларов

Мужчина хранил деньги в тайнике, о чем знал его племянник. Фото: пресс-службе МВД по РК

Житель села Холмовка Бахчисарайского района пострадал от родственных связей - его обворовал собственный племянник. Как сообщили в пресс-службе крымского МВД, сумма похищенного составила 400 тысяч рублей и 10 тысяч долларов.

Бахчисараец хранил крупную сумму денег в тайнике собственного гаража - он копил их на приобретение автомобиля. Как выяснили полицейские, обокрал мужчину его 41-летний племянник. Он пришел в гости к дяде, но дома родственника не застал. Тогда у вора возник преступный план - он взломал гараж и после недолгих поисков обнаружил деньги в гофрированной трубе.

Чтобы найти тайник, вору не понадобилось много времени. Фото: пресс-службе МВД по РК

- Опустошив его, сразу же уехал в Бахчисарай, но потратить похищенное не успел - деньги изъяли сотрудники полиции, которые вскоре нагрянули в дом к злоумышленнику, - рассказали в пресс-службе полиции.

В отношении вора возбудили уголовное дело за кражу с проникновением. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

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