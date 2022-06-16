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Общество16 июня 2022 11:39

Под Феодосией построят крупный логистический центр для хранения молочной продукции

Общая стоимость проекта - 200 миллионов рублей
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Под Феодосией построят крупный логистический центр по хранению молочных продуктов. Ивестсоглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Республики Крым.

Инвестором станет ООО «Новатор». Предприятие планирует направить 200 миллионов рублей на строительство логистического центра. Он расположится под Феодосией на площади 1 гектар. Срок реализации проекта – три года. В целом же планируется создать 65 рабочих мест.

Глава Корпорации развития Крыма Даниил Пидаев отмечает, что строительство оптово-логистического центра позволит доставлять молочные продукты питания в торговую сеть в короткие сроки. Таким образом, феодосийцы и жители ближайших населенных пунктов будут обеспечены свежими и качественными товарами.