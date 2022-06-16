В Крыму осудят мужчину, до смерти забившего свою собутыльницу ногами и руками

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В Крыму перед судом предстанет житель Черноморского района за «пьяное» убийство своей знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

- В сентябре 2019 года обвиняемый совместно со своей знакомой распивали спиртные напитки в одном из частных домов в селе Оленевка. В ходе возникшей между указанными лицами ссоры, переросшей в драку, мужчина нанес ей ногами и руками не менее 10 ударов в область головы, от которых последняя скончалась на месте преступления, - говорится в сообщении.

Свою вину подсудимый отрицать не стал и раскаялся в содеянном. Дело с обвинительным заключением передано в суд.

Ранее КП-Крым писала, что наемника, убившего в Крыму петербуржца за 80 тысяч рублей, приговорили к 14 годам колонии. Заказчиком преступления был знакомый, а заодно и подельник жертвы: приятели сначала хотели инсценировать аварию, чтобы заработать на страховых выплатах. Однако позже один из мужчин покусился на автомобиль друга и решил его убить, оставив машину себе.

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