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Общество16 июня 2022 22:54

Погода на 17 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 17 июня 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Черное море прогрелось до +22°.

Черное море прогрелось до +22°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 июня на Крымском полуострове умиротворенный и спокойный день.

- Ожидается теплая и сухая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 11...13°, днем 25...27°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15…17°, днем 25…27°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +19…+23°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +17…+24°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.

В Керчи +20…+23°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +19 …+24°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +20…+22°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +16…+24°, скорость северо-восточного ветра 3-6 м/с. Переменная облачность.

Температура воды в Черном море +21…+22°.

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