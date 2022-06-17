Погода на 17 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

Черное море прогрелось до +22°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
17 июня на Крымском полуострове умиротворенный и спокойный день.
- Ожидается теплая и сухая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 11...13°, днем 25...27°.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15…17°, днем 25…27°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +19…+23°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Евпатории +17…+24°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Ясно.
В Керчи +20…+23°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Феодосии +19 …+24°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +20…+22°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Джанкое +16…+24°, скорость северо-восточного ветра 3-6 м/с. Переменная облачность.
Температура воды в Черном море +21…+22°.
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