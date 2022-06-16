В Симферополе 17 июня отключат свет на 5 улицах

Свет исчезнет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 июня в Симферополе частично пропадет электричество на 5 улицах. Временные перебои в электроснабжении столицы Республики Крым произойдут по уважительной причине – местные энергетики занимаются ремонтом оборудования. Время отключения займет всего несколько часов: с восьми утра до пяти вечера.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- улицы Мате Залки, 1, 1в, 1/9, 3, 5, 5а, 9, 13, 15, 15а; Садовая, 18-36, 19-35; Целинная, 24-74, 29-71; Димитрова, 38-74, 33-73; Севастопольская, 250а.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50