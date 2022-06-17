Появились 5 атмосферных фото прогулки по спящему Гурзуфу

Ночной Гурзуф. Фото: Алекс Кедми/VK

Крымский курортный поселок у подножия горы Аю-Даг неизменно привлекает к себе внимание туристов.

Черное море. Фото: Алекс Кедми/VK

В Гурзуфе есть все для отдыха и релакса: море, горы и чарующие пейзажи. Приморский поселок радует глаза и душу, когда светит солнышко, и когда на небосводе появляется луна и зажигаются звезды.

Безлюдный пляж. Фото: Алекс Кедми/VK

- Прогулка по ночному Гурзуфу, - так назвал свой фотосет Алекс Кедми.

Южная ночь. Фото: Алекс Кедми/VK

Фотограф щедро дарит пользователям соцсети не просто свои работы, а возможность увидеть южный край во всей его красе, не покидая стен своего жилища. Чернильную темноту южной ночи пронизывает свет уличных фонарей, который послушно отражает море.

Луна. Фото: Алекс Кедми/VK

Все это великолепие увенчивает спутник Земли, взирающий на Крым с заоблачных высот.

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