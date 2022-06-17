В Крыму и Севастополе 17 июня выявлено 50 новых случаев COVID-19

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на утро 17 июня на территории Республики Крым выявлено 28 новых случаев COVID-19, 183 648 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 58 977 человек, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в республике выздоровели 40 человек, 176 421 - с начала пандемии.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние 24 часа в городе зафиксировали 22 новых случая заболевания COVID-19, 84 894 - с начала пандемии.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 29 человек. Выписаны 24 пациента. На данный момент в больницах находится 151 пациент, из них 53 – с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Смертей от COVID-19 за минувшие сутки не зарегистрировано.

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