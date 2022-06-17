Главный приз фестиваля «Боспорские агоны» отправится на Урал

Уральский театр эстрады работал над церемонией открытия фестиваля в Керчи Фото: Юлия МАРКИНА

В Керчи подвели итоги международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны», который в этом году проводился в 24-й раз. Церемония закрытия состоялась в ДК «Корабел», где и вручили статуэтки победителям.

Главная награда фестиваля – статуэтка «Боспорская Ника» - отправится в Екатеринбург. Приз в номинации «Народное признание» получил Уральский государственный театр эстрады, который стал автором масштабной церемонии открытия «агонов» в городище Пантикопей на горе Митридат. Екатеринбуржцы воплотили на сцене постановку «Город золотой» с яркими спецэффектами и живым фонтаном.

Специальным призом жюри за самобытное, органичное воплощение народных традиций награжден спектакль «Лавина» Ногайского государственного драматического театра республики Дагестан.

«Боспорскую Нику» в номинации «Современное прочтение античной темы» вручили Юго-осетинскому государственному драматическому театру им. Коста Хетагурова (Цхинвал) за спектакль «Антигона» по пьесам Ж. Ануя и Софокла.

Приз за лучшую мужскую роль достался Бранко Кнежевич за роль Светловидова и Сократа в постановке «Лебединая песня» по произведению Антона Чехова «Оборона и Смерть Сократа» Театра Милановац из Сербии.

В номинации «Лучшая женская роль» победила Мадлена Барциц за роль Электры в одноименном спектакле по трагедиям Софокла и Еврипида, а также философским трактатам Платона Государственного театра русской драмы им. Искандера из Сухуми, Абхазия.

«Боспорская Ника» за лучшую режиссуру отправится в Севастополь. Режиссер Севастопольского русского драматического театра им. Луначарского Евгений Журавкин отмечен за спектакль «Троянская война. Начало» по трагедии Еврипида

В следующем году фестиваль отпразднует 25-летие Фото: Юлия МАРКИНА

Гран-При за Лучший спектакль получила музыкальная поэма «Я-Будда» драматического театра им. Басангова из Элисты, Республика Калмыкия.

Грамотами фестиваля отмечены также керченский драматический театр им. Пушкина и театр юного зрителя из Евпатории.

Напомним, XXIV фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» проходил в Керчи с 10 по 16 июня. Среди мероприятий фестиваля были мастер-классы по театральному и народно-прикладному искусству, лектории, показ фильмов, а также театральные постановки на античную тематику.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50