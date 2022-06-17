В Крыму пропал 80-летний дедушка Мурадосилов Ремзи

Фото: Инцидент Крым и Севастополь/Telegram

В Крыму разыскивают пропавшего 80-летнего дедушку Мурадосилова Ремзи. Об этом сообщается в соцсетях.

Пожилой человек был одет в синюю клетчатую рубашку и джинсы. У него седая белая борода, рост 190 сантиметров. В силу своего возраста пропавший может терять связь с реальностью.

Вчера, 16 июня, в первой половине дня он ушел из дома (в селе Алексеевка Первомайского района) и направился в сторону села Сары- Баш, где был замечен в последний раз. Дедушка мог направиться в любой крымский город (Армянск, Симферополь, Севастополь), либо поселок.

Тех, кто располагает какими-либо данными о местонахождении пропавшего, просят обращаться по номерам: +7 978 038 12 86 (Гульзара), +7 978 767 02 84 (Луиза), +7 978 845 09 67 (Гульзаде), +7 978 913 49 78 (Назим), +7 978 039 67 37 (Ниязи).

Ранее сообщалось, что в Крыму пропала 75-летняя жительница Евпатории. Людмила Лымарь (Литвиненко) бесследно исчезла 4 июня 2022.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50