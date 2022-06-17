Крымчанину грозит пять лет колонии за поджог дома своей сожительницы

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Бахчисарайском районе силовики задержали 38-летнего местного жителя, который умышленно поджег чужой дом из чувства мести. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Фото: пресс-служба МВД по РК

Инцидент произошел в селе Тургеневка. Задержанный пояснил, что ранее проживал в этом доме со своей возлюбленной и ее родителями. Родственники девушки были против такой пассии для своей дочери, поэтому решили выдворить кавалера. Любовник с таким решением был не согласен.

- Мужчина прошел во двор, зашел в помещение летней кухни, взял подсолнечное масло, полотенце, облил их и поджог. Убедившись, что полотенца загорелись, покинул территорию домовладения, находился рядом, смотрел, как огонь охватывает помещение, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД по РК

Уточняется, что в момент совершения преступления злоумышленник был пьян. На него завели уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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