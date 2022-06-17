Крымчанка спасла жизнь троим туристам, подававшим с горы сигнал бедствия фонарем

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Вчера, 16 июня, крымским спасателям поступил тревожный звонок: крымчанка сообщила, что с горы кто-то 15 минут подавал сигналы фонарем - возможно, попавшие в беду туристы.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, на место были отправлены четыре спасателя.

- В результате, в районе ущелья Шайтан-Дере горы Сокол, были обнаружены трое туристов, которые зашли на ложную тропу, оказались на сложном участке с сыпучим грунтом и не смогли осуществлять дальнейшее передвижение, - говорится в сообщении.

Установив страховочные перила, пострадавших эвакуировали со скалы. В медпомощи туристы не нуждались.

Ранее сообщалось, что в горах Старого Крыма спасли туристку, сломавшую ногу. После инцидента женщину доставили в больницу.

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