«Театральный завтрак» с сырниками и клубникой станет традиционным на фестивале в Керчи

Керченский драматический театр им. Пушкина. Фото: со страницы театра в VK

«Театральный завтрак» с настоящими сырниками, кофе и шоколадом станет традиционным в рамках фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» в Керчи. Об этом сообщила идейный вдохновитель фестиваля, генеральный директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина. По ее словам, фестивальная страничка будет закреплена за керченским драматическим театром им. Пушкина.

- Вчера произошло рождение и полное профессиональное вхождение театра в фестиваль «Боспорские агоны» с новой страницей «Театральный завтрак». Мы ждали это не просто годы и десятилетия, а века. Потому что с 19 века керчане хотели иметь свой театр,- отметила Умрихина на церемонии закрытия фестиваля.

Как пояснила «КП-Крым» директор керченского театра им. Пушкина Александра Галкина, которой принадлежит идея новой фестивальной рубрики, в этом году театр участвовал в «Боспорских агонах» впервые. Труппа презентовала новый формат, который выходит за рамки античного искусства, но в то же время проходит в лучших театральных традициях.

- У нас действительно завтрак. Это традиционные сырники со сметаной и клубникой, у нас кофе и шоколад. Это традиционный театральный завтрак, который взят за основу. Чем он отличается? Тем, что здесь не обязательно показывать античное искусство. Это страничка для бенефициаров, открытия новых имен в театральном мире, для юбиляров, для моноспектаклей,- отметила Галкина.

Труппа керченского театра им. Пушкина была официально создана в 2019 году. До этого в здании драматического театра, построенного в 1960-е годы, размещался местный дом культуры.

Напомним, XXIV Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны» проходил в Керчи в 11 по 16 июня. В рамках фестиваля напротив театра им. Пушкина был открыт памятник народному артисту Василию Лановому. На открытие приехала вдова актера, народная артистка РФ Ирина Купченко.

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