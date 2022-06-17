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Общество17 июня 2022 9:55

Министр спорта РФ допустил участие футбольных клубов Крыма в российских турнирах

Сложности в этом вопросе могут возникнуть с регламентами и позициями международных федераций
Наталья АЛЕШИНА
Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что футбольные клубы из Крыма, ДНР и ЛНР, возможно, смогут участвовать в российских турнирах. Такое мнение он выразил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

- Вопрос регламентов и позиций международных федераций, в данном случае ФИФА и УЕФА. Это если мы говорим про футбол. То, что касается других международных федераций, - это задача наших национальных федераций уже в каждом конкретном случае принимать решение, - предположил Матыцин.

Он выразил надежду, что спортсмены из Крыма, ДНР и ЛНР не будут иметь ограничений.

- Я думаю, что и теоретически, и практически спортсмены могут участвовать в российских турнирах, - отметил министр спорта РФ.