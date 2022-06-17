Полоса препятствий: в санатории «Ай-Петри» отдыхающие вынуждены лезть через забор, чтобы попасть в номер

Чтобы попасть в номер, отдыхающие вынуждены лезть через забор. Фото: скриншот из видео

В санатории «Ай-Петри» отдыхающие вынуждены проходить полосу препятствий, чтобы попасть к себе в комнату. Виной всему - высокий забор, установленный на одном из проходов. На странное «нововведение» пожаловались крымчане в соцсетях.

Местные жители опубликовали видео, на котором гости санатория по очереди перелезают через высокое ограждение. Запись разместили в группе «Реальная Ялта» в социальной сети «ВКонтакте».

- Пожилые люди и мамы с детками вынуждены перелазить через закрытую калитку, чтобы сэкономить время и здоровье, - жалуются крымчане.

Попасть на территорию санатория можно через вторую проходную, однако, по словам местных жителей, для этого нужно идти полтора километра в гору по трассе, что не всем отдыхающим под силу.

В санатории «Ай-Петри» КП-Крым не смогли прокомментировать данную ситуацию, посоветовав обратиться в сеть санаториев и отелей «Курорты Крыма». Получить там разъяснения на момент публикации также не удалось.

В пресс-службе прокуратуры Крыма «Комсомолке» пообещали уточнить информацию и прокомментировать ситуацию позднее.

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