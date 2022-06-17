Весной жители Крыма чаще заказывали услуги по ремонту

Чтобы все было выполнено быстро, качественно и в срок, большинство жителей Крыма отдают предпочтение квалифицированным мастерам Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением летнего сезона многие решают серьезно подойти к ремонту дома и дачи. Соответствующие объявления появлялись на сайте Авито, сообщили КП-Крым специалисты.

Чтобы все было выполнено быстро, качественно и в срок, большинство жителей Крыма отдают предпочтение квалифицированным мастерам. По данным сайта объявлений, чаще всего крымчане заказывали установку натяжных потолков. Это услугу разместили около 250 объявлений.

Также популярностью пользовались такие услуги, как установка дверей, отделка стен, монтаж полов и сантехника.

- В топ популярных услуг в Крыму также вошли и сантехнические работы. Весной объявлений от специалистов стало больше на четверть. А всего на платформе размещено около 1 000 объявлений от профессиональных мастеров, - добавили эксперты.