Погода на 18 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

Черное море у берегов Крыма прогрелось до плюс 22 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 июня на Крымском полуострове пройдет на хорошей, погожей волне.

- В выходные дни сохранится сухая, теплая погода, лишь в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11...13°, днем 25...27°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер до 11 м/с., тепло 24…26°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +19…+23°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Евпатории +18…+23°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +21…+24°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +18 …+24°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +19…+21°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +18…+24°, скорость юго-западного ветра 4-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Температура воды в Черном море +20…+22°.

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