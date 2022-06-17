Ранее судимой керчанке грозит пять лет колонии за похищенные с клубы кусты роз

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Керчи силовики задержали 35-летнюю ранее неоднократно судимую местную жительницу, похитившую с газона 10 саженцев хвойных деревьев и 8 кустов роз. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- В результате проведенного осмотра места жительства злоумышленницы сотрудниками полиции обнаружены и изъяты две похищенные туи. Подозреваемая в содеянном созналась и рассказала, что, проходя по одному из районов города, увидела газон с кустами роз и саженцами хвойных деревьев, - говорится в сообщении.

Растения предназначались не для украшения личного пространства, а для продажи. За насаждениями женщина тайно приходила по ночам. За два захода керчанка выкопала пять пихт, три ели, две туи и несколько кустов роз. Часть похищенного женщина успела продать на одном из местных рынков. На крымчанку завели уголовное дело, теперь рецидивистке грозит до пяти лет колонии.

Ранее еще одна любительница бесплатных растений обворовала цветочную клумбу в Ялте на Пушкинской. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что пожилая женщина пришла с двумя внуками и выкопала более пяти десятков саженцев.

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