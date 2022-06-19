Погода на 19 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: местами пройдут дожди

В Севастополе воздух прогреется до плюс 27 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 июня на Крымском полуострове вполне комфортный день.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12...14°, днем 25...27°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло до 25…27°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +19…+23°, юго-западный ветер 0-6 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

В Евпатории +18…+25°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +20…+24°, северный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +19 …+24°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

В Черноморском +19…+22°, северо-западный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Джанкое +16…+25°, скорость юго-западного ветра 4-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Температура воды в Черном море +20…+22°.

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