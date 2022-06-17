В Керчи построят санаторно-курортный комплекс за 770 миллионов рублей

Новый санаторно-курортный комплекс появится в Керчи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Санаторно-курортный комплекс GRAND KERCH RESORT&SPA будет построен в Керчи за 770 миллионов рублей, сообщила заместитель Председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

- Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта «О создании курортного комплекса GRAND KERCH RESORT&SPA». Объем инвестиций составит 770 миллионов рублей, - сообщила Ирина Кивико.

На реализацию проекта будет отведено 10 лет. По планам, должно появиться 39 новых рабочих мест. Комплекс, предназначенный для семейного отдыха, будет рассчитан на 230 номеров. На его территории будет построен ресторан и СПА-центра.

Ранее сообщалось, что рядом с терминалом аэропорта «Симферополь» построят кафе и магазины. Мультимедийные фасады их павильонов будут использоваться в качестве летнего кинотеатра.

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