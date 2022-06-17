Первый СПА-комплекс на термальных водах появится на севере Крыма

Стенд Республики Крым на ПМЭФ-2022. Фото: пресс-служба правительства Республики Крым

Меморандум о создании банно-оздоровительного СПА-комплекса на севере Крыма подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Комплекс появится на территории Победненского сельского поселения в Джанкойском районе.

Об этом сообщил министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.

- В Северном Крыму впервые будет создан современный банно-оздоровительный СПА-комплекс на термальных источниках под названием «Новый Баден». Он предполагает круглогодичный отдых, в том числе детский. Его создание послужит развитию сельского туризма, оздоровлению людей, - отметил Шеряко.

Он добавил, что объем инвестиций в проект составит порядка 250 млн рублей.

По данным пресс-службы министерства экономического развития Республики Крым, комплекс сможет одновременно принять 1,5 тысячи человек.

На его территории предусмотрено строительство саун, бань, соляриев, бассейнов с различной температурой воды и солевым составом. Планируются также бассейны водопадного и светомузыкального типа и бассейн в гроте.