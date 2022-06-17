В Крыму построят первую молочную ферму на одну тысячу коз

Первую в специализированную ферму по выращиванию коз построят в Крыму Фото: Андрей АБРАМОВ

Первую в Республике Крым специализированную ферму по выращиванию одной тысячи коз молочной породы построит инвестор в Джанкойском районе.

- Данный проект сможет не только уменьшить дефицит козьего молока в регионе, но и будет способствовать развитию района, вовлечению пустующих территорий в инвестиционную деятельность, - сообщил генеральный директор Корпорации развития РК Даниил Пидаев по итогам подписания соглашения с инвестором на ПМЭФ.

По его словам, реализация проекта ляжет на плечи сотрудников ООО «Агрофирма Солекс». Ферма будут возводиться на территории Победненского сельского поселения Джанкойского района. Общий объем инвестиций составит 200 миллионов рублей. Проект намерены реализовать в течение трех лет. В перспективе строительство фермы обеспечит 55 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Керчи построят санаторно-курортный комплекс за 770 миллионов рублей. Срок реализации проекта составит 10 лет. Комплекс, предназначенный для семейного отдыха, будет рассчитан на 230 номеров.

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