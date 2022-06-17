В Ялте заработали все 600 парковочных мест

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Ялта стала первым крымским городом, где заработали все 600 парковочных мест, как того требуют нормы действующего законодательства .

- Отдельно благодарю собственников отеля «Атлантида», которые предоставили жителям и гостям города возможность оставить машину на длительный период с весьма лояльным тарифом – 300 рублей в сутки, - цитирует Крымская газета главу администрации Ялты Янину Павленко.

По ее словам, по такому же принципу может начать работать автостоянка возле ТЦ «Конфетти». В перспективе дополнительные парковочные места могут оборудовать в районе Морвокзала, гостиницы «Ялта-Интурист», а также в Гурзуфе и Алупке.

Ранее сообщалось, что постояльцы крымских отелей могут получить бесплатную паркову с 1 июня. В акции будут участвовать средства размещения, расположенные в Симферополе, Евпатории, Алуште, Судаке, Феодосии, Керчи и других курортных городах республики.

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