В Симферополе на выходных пройдет выставка-ярмарка ко Дню предпринимателя

Фото: парк имени Ю. Гагарина, Симферополь/ВКонтакте

В симферопольском парке имени Гагарина 18 и 19 июня в 11.00 пройдет выставка-ярмарка, приуроченная к празднованию Дня предпринимателя России.

Как сообщили в пресс-службе местной администрации, гостей ждут ресторанные дворики, дегустация разных яств, интересные призы и подарки, детская анимация и квесты. Также в ходе мероприятия проведут спортивные мероприятия и концерт. Кроме того, в рамках праздника состоится награждение лауреатов конкурса «Лучший предприниматель Симферополя – 2022».

Однако это не все увеселительные мероприятия, которые состоятся в эти выходные. В Детском парке Симферополе на 18-19 июня запланирована развлекательная программа для маленьких жителей крымской столицы. Их ждет кукольный театр, дискотека и веселая анимация. Возрастных ограничений для посещения мероприятий нет.

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