Мэрия Ялты «избавится» от бумаг за 10 миллионов рублей

Перевести архив мэрии в электронный формат нужно будет за три месяца Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация Ялты планирует перевести архивные документы в электронный формат. Перевести в «цифру» планируется более двух тысяч архивных дел, треть их которых уже изветшала. Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, на эти цели планируется потратить 10 миллионов рублей.

Заказчиком выступает администрация города Ялты. Выбрать исполнителя планируется посредством проведения электронного конкурса, а деньги будут выделены из муниципального бюджета городского округа.

Переведены в электронный формат будут различные документы, как печатные, так и рукописные. Как говорится в техзадании, это позволит существенно ускорить поиск информации и обработку входящих запросов, а также минимизировать риск потери бумажных оригиналов.

- Целью создания фонда пользование является повышение эффективности работы сотрудников при предоставлении муниципальных услуг в сфере архивного дела, - говорится в документе.

Компанию, которая займется переводом архива мэрии в электронный формат, выберут 4 июля. Завершить все работы исполнитель должен будет в течение трех месяцев.