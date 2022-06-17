В Крыму двое подростков украли мопед у 20-летнего парня

Мопед подростки оставили в заброшенном здании. Фото: пресс-служба МВД по РК

Молодой человек обратился в дежурную часть полиции Джанкоя и заявил о том, что из его подъезда злоумышленники похитили мопед.

Он оценил свою потерю в 50 тысяч рублей и попросил срочно разыскать пропажу. Сотрудники угрозыска почти по горячим следам нашли злоумышленников.

Ими оказались двое ребят из Джанкоя. Юным ворам по 14 и 15 лет, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Парни рассказали полиции, что были в гостях, когда увидели мопед. Он им показался бесхозным, а поэтому предприимчивые ребята решили, что добро не должно пропадать. Они подняли мопед на заднее колесо, докатили до ближайшей заброшки и бросили его там до ближайшего утра.

Однако сотрудниками полиции транспорт был найден быстрее.

- Следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа и исправительных работ до лишения свободы сроком до пяти лет, - уточнили в пресс-службе МВД по РК.