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Общество17 июня 2022 16:03

В МЧС объявили штормовое предупреждение в Крыму с 18 по 21 июня

На полуострове действует высокая пожарная опасность
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
В ведомстве рекомендуют не посещать леса и не ограничивать въезд автомобилей в лесные массивы

В ведомстве рекомендуют не посещать леса и не ограничивать въезд автомобилей в лесные массивы

Фото: Александра Тимощенко

В ближайшие выходные в МЧС по Крыму объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных гидрометеорологических явлениях, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, с 18 по 21 июня, по данным регионального гидрометцентра, в восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность.

В ведомстве рекомендуют не посещать леса и не ограничивать въезд автомобилей в лесные массивы, а также разводить костры и сжигать мусор.

Напомним, по словам метеорологов гидрометцентра республики, в субботу, 18 июня, температура поднимется до 28-30 градусов днем, а во второй половине возможны дожди.