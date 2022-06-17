Более двадцати медиков получили служебные квартиры в Крыму

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В течение текущего и 2021 года 24 медика в Крыму получили служебные квартиры. Об этом КП-Крым сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

- Это 6 сотрудников Евпаторийской городской больницы, 3 специалиста Симферопольской городской клинической больницы и СМП №6, 1 врач Сакской районной больницы, 8 специалистов Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, - перечислил Константин Скорупский.

Он добавил, что также жилье получили шесть сотрудников Республиканской клинической больницы им. Семашко. Жилье медики получили в рамках программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор».

Те врачи и медицинский персонал, которые переехали жить и работать в сельскую местность, по этой программе также могут получить от государства от 500 тысяч до миллиона рублей на обустройство на новом месте.