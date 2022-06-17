В национальном рейтинге инвестиционного климаа Крым занял седьмую строчку
Фото: Елена КРИВЯКИНА
Крым занял 7 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Исследование представило Агентство стратегических инициатив на международном экономическом форуме, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.
Рейтинг оценивает усилия властей всех уровней по формированию комфортной среды для бизнеса. Он включает четыре критерия оценки: регуляторная среда, инфраструктура и ресурсы, институты для бизнеса и поддержка малого и среднего предпринимательства.
В новом рейтинге Крым поднялся на четыре позиции по сравнению с прошлым годом. На 14 месте рейтинга оказался Севастополь. В тройку лидеров вошли Москва, Татарстан и Московская область.
При этом условия ведения бизнеса по многим показателям улучшились в среднем по стране.
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