В национальном рейтинге инвестиционного климаа Крым занял седьмую строчку Фото: Елена КРИВЯКИНА

Крым занял 7 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Исследование представило Агентство стратегических инициатив на международном экономическом форуме, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

Рейтинг оценивает усилия властей всех уровней по формированию комфортной среды для бизнеса. Он включает четыре критерия оценки: регуляторная среда, инфраструктура и ресурсы, институты для бизнеса и поддержка малого и среднего предпринимательства.

В новом рейтинге Крым поднялся на четыре позиции по сравнению с прошлым годом. На 14 месте рейтинга оказался Севастополь. В тройку лидеров вошли Москва, Татарстан и Московская область.

При этом условия ведения бизнеса по многим показателям улучшились в среднем по стране.

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