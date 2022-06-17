Спасатели прошли уже 35 километров вдоль берега в поисках утонувших в Сакском районе детей

Поиски детей, которых унесло в море, ведутся с 12 июня. Фото: скрин из видео ГУ МЧС по РК

Поиски утонувших детей продолжаются в Сакском районе. По информации МЧС, спасатели обследовали уже 35 километров побережья и более 700 тысяч квадратных метров акватории Черного моря. Тела четырехлетнего мальчика и пятилетней девочки по-прежнему не найдены.

- Обследовано 715 тысяч акватории и 35 километров пляжной зоны. Также инспекция по маломерным судам обследовала 16 километров береговой линии. Работы ведутся, погодные условия позволяют, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Напомним, трагедия произошла 12 июня на пляже поселка Мирное. Две семьи отдыхали у моря. Внезапными порывами ветра надувной матрас с малышами пяти и четырех лет отнесло далеко от берега, после чего матрас перевернулся, дети ушли под воду.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели детей. Тела малышей до сих пор не найдены. Их поиски продолжаются.

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