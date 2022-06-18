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Экономика18 июня 2022 7:27

Крымские представители на ПМЭФ заключили контракты и меморандумы с инвестициями на 103 миллиарда рублей

Это позволит создать около 2 тысяч новых рабочих мест
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Итогом нынешнего форума стало подписание соглашений и меморандумов о намерениях инвесторов вложить более 103,31 млрд рублей

Итогом нынешнего форума стало подписание соглашений и меморандумов о намерениях инвесторов вложить более 103,31 млрд рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время Петербургского международного экономического форума республика Крым подписала соглашение и меморандумы на сумму больше 103 миллиардов рублей инвестиций, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Итогом нынешнего форума стало подписание соглашений и меморандумов о намерениях инвесторов вложить более 103,31 млрд рублей в развитие республики, что позволит создать около 2 тысяч новых рабочих мест, - отметил глава у себя «ВКонтакте».

Он также добавил, что весь объем инвестиций, количество и качество соглашений, которые заключила крымская делегация на ПМЭФ, продолжает расти с каждым годом. В 2022 году были такие масштабные проекты, как строительство логистического центра в Феодосии, освоение прибрежных территорий в Евпатории, Черноморском и Бахчисарайском районах, а также недалеко от Судака.