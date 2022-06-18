Крымские синоптики предупредили о дождях с грозой 18 июня

В Симферополе весь выходной день ожидается переменная облачность Фото: Александра Тимощенко

В субботу 18 июня в Крыму синоптики регионального гидрометцентра прогнозируют дождь. Как сообщили в пресс-службе, местами возможны грозы, но температура воздуха днем составит 28 градусов тепла.

В Симферополе весь выходной день ожидается переменная облачность и никаких осадков. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха понизится до 11 градусов.

Напомним, по информации пресс-службы МЧС по республике, с 18 по 21 июня на полуострове действует штормовое предупреждение.