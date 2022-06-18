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Общество18 июня 2022 8:42

Крымские синоптики предупредили о дождях с грозой 18 июня

Температура воздуха днем поднимется до 28 градусов
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
В Симферополе весь выходной день ожидается переменная облачность

В Симферополе весь выходной день ожидается переменная облачность

Фото: Александра Тимощенко

В субботу 18 июня в Крыму синоптики регионального гидрометцентра прогнозируют дождь. Как сообщили в пресс-службе, местами возможны грозы, но температура воздуха днем составит 28 градусов тепла.

В Симферополе весь выходной день ожидается переменная облачность и никаких осадков. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха понизится до 11 градусов.

Напомним, по информации пресс-службы МЧС по республике, с 18 по 21 июня на полуострове действует штормовое предупреждение.