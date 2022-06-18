Часть Симферополя останется без воды 18 июня

Воды не будет из-за аварии на холодных сетях Фото: Архив "КП"

Часть Симферополя до вечера останется без воды 18 июня. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма», виной всему ремонт на сетях холодного водоснабжения.

Так, водоснабжения до 17:00 не будет по следующим адресам:

- ул. 1 Конной Армии,

- ул. Целинная,

- ул. ул. Димитрова,

- пер. Ключевой,

- ул. 60 лет Октября,

- ул. Табачная,

- ул. Аянская,

- ул. Днепровская,

- ул. Красных Зорь,

- ул. Дружбы,

- ул. Соколиная,

- ул. Залесская,

- ул. Аральская,

- ул. Шевченко,

- ул. Баррикадная,

- ул. Бастионная,

- ул. Санитарная,

- ул. Голубиная, а также прилегающие улицы и переулки.