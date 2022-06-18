Часть Симферополя останется без воды 18 июня

Воды не будет из-за аварии на холодных сетях
Фото: Архив "КП"
Часть Симферополя до вечера останется без воды 18 июня. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма», виной всему ремонт на сетях холодного водоснабжения.
Так, водоснабжения до 17:00 не будет по следующим адресам:
- ул. 1 Конной Армии,
- ул. Целинная,
- ул. ул. Димитрова,
- пер. Ключевой,
- ул. 60 лет Октября,
- ул. Табачная,
- ул. Аянская,
- ул. Днепровская,
- ул. Красных Зорь,
- ул. Дружбы,
- ул. Соколиная,
- ул. Залесская,
- ул. Аральская,
- ул. Шевченко,
- ул. Баррикадная,
- ул. Бастионная,
- ул. Санитарная,
- ул. Голубиная, а также прилегающие улицы и переулки.