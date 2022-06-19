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Общество19 июня 2022 8:00

В МВД рассказали, где появятся дорожные камеры в Крыму с 20 июня

Они будут фиксировать нарушения ПДД
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: 82.мвд.рф

Фото: 82.мвд.рф

В Крыму с 20 июня изменятся адреса размещения дородных камер, сообщили в пресс-службе главка республиканского МВД.

- Дислокацию размещения передвижных комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД РФ «Кордон-М»2 и маршрутов движения комплексов автоматизированной фиксации нарушений ПДД РФ «Паркон» на территории Республики Крым в период с 20.06.2022 по 26.06.2022 года можно посмотреть по ссылке, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе 22 июня на несколько часов перекроют улицу Павленко. Ограничения связаны с проведением траурных мероприятий, посвященных дню начала Великой Отечественной войны.