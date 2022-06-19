Глава администрации Симферополя 19 июня проводит для детей зарядку

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео/Telegram

Сегодня, 19 июня, в Симферополе - спортивный выходной с главой местной администрации Михаилом Афанасьевым. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Главная цель мероприятия - привить детям привычку вести здоровый образ жизни. Подобные спортивные мероприятия в городе будут проводиться на постоянной основе.

- Сегодня проведем зарядку. На зарядке будут присутствовать не только наши симферопольские дети. У нас будут гости из города Саки, из Сакского района, Симферопольского района. Я уверен, что все хорошо проведут время. Мы угостим детей мороженым, покатаем на аттракционах. Я думаю, всем понравится, - сообщил глава администрации крымской столицы.

Напомним, 19 июня в Детском парке Симферополя маленький жителей города также ждет шоу-программа «Тайны египетских пирамид». Возрастных ограничений для посещения мероприятия не предусмотрено.

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