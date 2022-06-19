Крымские активисты просят отремонтировать дороги в Симферополе

Фото: пресс-служба крымского регионального отделения ОНФ

Представители Народного фронта просят отремонтировать дорожное полотно на некоторых улицах Симферополя и Симферопольского района. Об сообщили в пресс-службе крымского регионального отделения ОНФ.

В частности, в крымской столице есть проблемы с дорогами на улицах Садовая, Нижнегоспитальная, а также в переулке Шоссейном, несмотря на то, что в прошлых годах их уже асфальтировали.

Капитального ремонта требует дорога на улице Спортивной в селе Трудовом, что под Симферополем. Она была разрыта в процессе прокладки коммуникаций.

- Борьба за сохранение дороги начинается ровно в тот момент, когда на ней завершается ремонт. Мы понимаем, если не добиваться ремонта маленькой ямы или трещины на новой дороге, уже через несколько месяцев это место может стать проблемным, а через год – аварийным, - отметил член регионального штаба Народного фронта в Республике Крым Виталий Викторов.

Кроме того, по информации пресс-службы, местные жители обратили внимание на нехватку пешеходных переходов в городе.

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