Часть крымских городов осталась без воды до вечера 19 июня

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму по некоторым адресам 19 июня нет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в Алуште до 18.00 краны будут сухими на улице Виноградной (в домах 16, 18, 20, 22). В Керчи до 18.00 воды не будет на улицах Кошевого, 25-31, Ульяновых, 32-34, Поветкина, 16-27, также будет снижено давление на улицах Л.Толстого, Орджоникидзе, Мира, Победы, Фабричная. До 20.00 в Керчи не будет воды на улицах Орджоникидзе, Дейкало, Кавказская, Нестерова, Мира

Кроме того, без воды до 18.00 остались села Ленинское и Чистополье в Ленинском районе. В Джанкое до 18.00 воды не будет по адресам: улица Крупская (частично), переулок Крупский, улица Садовая.

Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе 19 июня выявлено 32 новых случая COVID-19. В Республике Крым за минувшие сутки зафиксировали 22 новых случая коронавируса.