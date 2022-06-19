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Общество19 июня 2022 11:48

Часть крымских городов осталась без воды до вечера 19 июня

Техники ремонтируют водные сети
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Воды по указанным адресам не будет временно

Воды по указанным адресам не будет временно

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму по некоторым адресам 19 июня нет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в Алуште до 18.00 краны будут сухими на улице Виноградной (в домах 16, 18, 20, 22). В Керчи до 18.00 воды не будет на улицах Кошевого, 25-31, Ульяновых, 32-34, Поветкина, 16-27, также будет снижено давление на улицах Л.Толстого, Орджоникидзе, Мира, Победы, Фабричная. До 20.00 в Керчи не будет воды на улицах Орджоникидзе, Дейкало, Кавказская, Нестерова, Мира

Кроме того, без воды до 18.00 остались села Ленинское и Чистополье в Ленинском районе. В Джанкое до 18.00 воды не будет по адресам: улица Крупская (частично), переулок Крупский, улица Садовая.

Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе 19 июня выявлено 32 новых случая COVID-19. В Республике Крым за минувшие сутки зафиксировали 22 новых случая коронавируса.