Крым
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСевастопольНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСевастопольНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 июня 2022 12:47

В симферопольской школе прошел Республиканский турнир по боксу

В соревнованиях принимали участие юные спортсмены из близлежащих городов и районов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферополя/Telegram

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/Telegram

На базе МБОУ СОШ №44 имени Героя России А. Абденановой прошел Республиканский турнир по боксу. Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, спортивное мероприятие было посвящено памяти Героя России Алиме Абденановой.

- Около 40 юных боксеров подали заявки на бои. Мероприятие собрало много зрителей, расположившихся рядом с боксерским рингом, специально подготовленным к соревнованиям. После торжественного открытия турнира начались интересные и яркие соревнования, - говорится в сообщении.

В соревнованиях принимали участие юные боксеры из близлежащих городов и районов: Симферопольский район, Бахчисарайский район, Ялта, Зуя, Ленинский район, Старый Крым.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил медработников с профессиональным праздником. Традиционно он отмечается в третье воскресенье июня, в этом году - 19 числа.