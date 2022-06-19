В симферопольской школе прошел Республиканский турнир по боксу

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/Telegram

На базе МБОУ СОШ №44 имени Героя России А. Абденановой прошел Республиканский турнир по боксу. Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, спортивное мероприятие было посвящено памяти Героя России Алиме Абденановой.

- Около 40 юных боксеров подали заявки на бои. Мероприятие собрало много зрителей, расположившихся рядом с боксерским рингом, специально подготовленным к соревнованиям. После торжественного открытия турнира начались интересные и яркие соревнования, - говорится в сообщении.

В соревнованиях принимали участие юные боксеры из близлежащих городов и районов: Симферопольский район, Бахчисарайский район, Ялта, Зуя, Ленинский район, Старый Крым.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил медработников с профессиональным праздником. Традиционно он отмечается в третье воскресенье июня, в этом году - 19 числа.