Погода на 20 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: пришел солнечный понедельник

В Керчи тепло до +26°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 июня на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14...16°, днем 28...30°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло до 26…28°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +21…+27°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Евпатории +19…+28°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Керчи +23…+26°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Феодосии +20 …+28°, юго-восточный 2-6 м/с. Ясно.

В Черноморском +21…+24°, северо-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +18…+29°, скорость восточного ветра 4-6 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +20…+22°.

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